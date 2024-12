Lanazione.it - Firenze, San Lorenzo dà il via al suo Natale con laboratori a tema, musica e tanti eventi

, 6 dicembre 2024 - Con l'accensione delle luminarie Sandà il via al suocon luci,e colori per festeggiare l’arrivo delle feste e una novità: il piano terra e il primo piano del Mercato Centrale, con la collaborazione delle associazioni del quartiere, per il primo anno propongono un programma di iniziative congiunto che farà vivere la magia delle festività. Il via aldi Sanè stato dato oggi con la tradizionale accensione delle luminarie che si è svolta alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, del segretario generale della Camera di commercio diGiuseppe Salvini, del presidente del piano terra del Mercato Centrale Massimo Manetti e del direttore del primo piano del Mercato CentraleAmedeo Gisone.