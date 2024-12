Tvplay.it - Dramma Del Piero: Lutto tremendo per il Campione Bianconero.

Leggi su Tvplay.it

Il mondo del calcio italiano è stato colpito da unprofondo che ha lasciato tutti senza parole. Una perdita che non riguarda solo un atleta, ma una persona che ha combattuto una lunga battaglia contro una malattia terribile, lasciando dietro di sé un’eredità di coraggio e solidarietà.Questo evento non ha colpito solo i suoi cari, ma anche una delle leggende del calcio italiano, Alessandro Del. Per lui, questa perdita non è stata solo una notizia dolorosa, ma un ricordo di un’amicizia profonda nata sui campi di calcio durante i primi anni della loro carriera.Del– TvPlay.itLa malattia che non perdona: la SLALa Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa che colpisce i neuroni motori, portando progressivamente alla perdita di controllo muscolare.