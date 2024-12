Ilgiorno.it - Colico, tir sperona in galleria un furgone carico di mandarini: superstrada chiusa e traffico in tilt

(Lecco), 6 dicembre 2024 – Statale 36per incidente in. L'incidente è successo in direzione nord, verso Sondrio, all'altezza di, nellaCorte. Due i mezzi coinvolti: un bilico e undi piante da frutta,e clementini soprattutto. L'autista dell'articolato, probabilmente alla fine di una manovra di sorpasso, hato ile lo ha spinto contro la parete del tunnel. La cabina delè stata completamente distrutta e schiacciata. Sul posto i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, i primi a raggiunge i, luogo dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia stradale. L’intervento della Stradale e di Anas L'autista di 43 anni alla guida del, non si sa come, è uscito illeso dall'abitacolo.