Panorama.it - Che cosa può guadagnare l’Italia con il fallimento di Macron

Emmanueldeve fare presto per trovare un nuovo primo ministro e Olaf Scholz sta per perdere il posto. L’asse franco-tedesco vacilla come un pugile suonato enon è più la cenerentola d’Europa, anzi. Al momento il governo Meloni è l’unico a poter ostentare stabilità e proprio ieri lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto quota 110 punti, ripiegando in prossimità dei minimi degli ultimi tre anni.Con questo scenario di fondo, e soprattutto di fronte alle difficoltà anche finanziarie che oggi devono gestire i politici francesi, come possono cambiare gli equilibri in termini di influenza su alcuni dei nodi economici che ci stanno a cuore?Partiamo dal più urgente, ovvero la crisi dell’automotive e la necessaria inversione di marcia che la Commissione Ue dovrebbe avere il coraggio di prendere sulla transizione ecologica e in particolare su due scadenze: quella del 2035 sullo stop ai motori endotermici (almeno anticipando il check sulle regole «ecologiche» previsto nel 2026), ma soprattutto quella del 2025 per il rispetto dei limiti alle emissioni di CO2.