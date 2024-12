Ilrestodelcarlino.it - Casciotta di Urbino Dop protagonista nello spettacolare anfiteatro del monte Nerone

Domani mattina ladiDop sarà la. Quella di sabato sarà una giornata dedicata interamente al formaggio tipico e amato da Michelangelo al Rifugio Chalet Principe Corsini di Piobbico con la prima edizione delDay. L’appuntamento è organizzato dal Distretto Bio Terre Marchigiane nell’ambito del progetto Te.Ma. Bio Fest, Rifugio Chalet Principe Corsini e patrocinio del comune di Piobbico, del Comune di Apecchio e Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. Alle ore 10.00 programmato un Tour diin ebike, in collaborazione con Associazionefeltro Adventure Bike And Walk. Alle ore 11.00 si terrà un "Talk sullad’: qualità della vita e benessere". Sarà dunque presentato il volume "La Terra a tavola - 105 ricette per gustare lad’, il formaggio di Michelangelo.