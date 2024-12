Ilfattoquotidiano.it - Brad Pitt “sente la mancanza dei suoi figli”: “Il Natale non sarà più lo stesso per lui”

Si avvicina illadei”. Tocca a PageSix aggiornare la telenovela/Jolie che nelle ultime settimane va per la maggiore tra gli argomenti più letti online. Secondo una fonte del sito web statunitense il premio Oscar che il 18 dicembre compirà 61 anni si è lasciato andare con alcuni confidenti rispetto alla lontananza deiavrebbe confessato che “ilnonpiù lo” se non potrà trascorrere tempo con i. La fonte di PageSix sostiene che “Amancano ie vorrebbe avere un rapporto più stretto con loro, in particolare festeggiando le vacanze e il suo compleanno questo mese”.e la sua ex moglie Angelina Jolie, dalla quale ha divorziato nel 2019, hanno sei: Maddox, 23 anni; Pax, 21 anni; Zahara, 19 anni; Shiloh, 18 anni; e i gemelli Knox e Vivienne di 16 anni.