Ilfattoquotidiano.it - Alberto Angela riceve il dottorato honoris causa in Scienze della Terra alla Sapienza: è il sesto titolo accademico in cinque anni

ha ricevuto ildi ricercainper “il grande impatto delle sue attività di divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo“. A conferirgli l’ambito riconoscimentoè stata l’università degli Studi Laieri, 5 dicembre, in occasionesua Lectio doctoralis, durante la quale il noto paleontologo e divulgatore scientifico ha presentato la sua tesi intitolata “Clima: la sfida da vincere per le prossime generazioni“. Ed è proprio a Lacheha iniziato il suo percorso di studi inNaturali, in cui si è laureato con 110 e lode,ndo un premio per la tesi, che è stata successivamente pubblicata. Il paleontologo, prima di andare via, ha voluto ribadire il suo legame con l’Ateneo romano, lasciando una dedica in Università: “Tutte le strade portano a casa dove pensieri, emozioni, esperienze vissute forgiano l’anima e il modo di pensare.