Al Khelaifi accusa gli allenatori | Troppi infortuni? Sono loro che devono saper fare le rotazioni

Ospite del sorteggio del Mondiale per club tenutosi ieri sera negli Stati Uniti, il presidente del Psg Nasser Alha risposto in merito alle critiche sull’aumento delle partite giocate.Algli: «chele»Le dichiarazioni riportate da L’Equipe:«Il nostro allenatore Luis Enrique ne ha parlato con i giocatori e non è preoccupato del calendario affollato. Ci, i rischi di, ma glianchein squadra».I dirigenti della Premier League hanno sempre criticato la scelta della Fifa di adoperare questo tipo di competizione. Alha commentato:«In Francia abbiamo 18 squadre in Ligue 1 e una Coppa di Francia. Come in Germania. Ci20 club in Premier League e gli inglesi giocano anche una Coppa di Lega, oltre alla Fa Cup, ogni stagione.