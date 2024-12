Ilrestodelcarlino.it - Shpendi, il Cesena blinda il suo gioiello. Rinnovato il contratto fino a giugno 2028

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ile Cristianavanti insiemeal, fatte salve chiaramente cessioni all’estero o nella serie A italiana. Al di là di quello che porterà il calciomercato – non a gennaio, ma nella prossima estate –, intanto ilsi è assicurato le prestazioni dell’attaccante, oggi capocannoniere della B con 10 gol all’attivo,al 30. L’annuncio tanto atteso da parte del club bianconero è arrivato ieri pomeriggio. "Tutta la famiglia delFC – si legge nella nota stampa – augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero". Ildel Cavalluccio, Cristian, ha la doppia nazionalità, italiana e albanese, essendo nato come il gemello Stiven (di proprietà dell’Empoli, ma in prestito alla Carrarese) il 19 maggio 2003 ad Ancona da genitori originari di Pukè.