Secondo Legambiente, il Lazio è la quarta peggior regione per eco-reati

Roma, 5 dicembre 2024- Per i 30 anni dalla presentazione del primo Rapporto Ecomafia della storia,torna alla Scuola Ufficiali di Roma dove fu presentato il primo rapporto il 5 dicembre del 1994 e mette insieme i numeri di tutti i report che anno dopo anno sono stati prodotti in collaborazione con tutte le forze dell’ordine.Ilè la quinta, subito dopo le 4 a tradizionale presenza mafiosa, per numero totale di ecoin questi 30 anni: sono stati complessivamente 66.650 iambientali nel territorio laziale, 1 ogni 4 ore, l’8,5% di tutti quelli perpetrati in Italia. Sempre nella, gli ecolegati ad abusivismo edilizio e cemento illegale sono stati 18.115 (il 9,2% rispetto al dato nazionale) e quelli riguardanti il ciclo di illecito dei rifiuti, 9.