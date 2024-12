Ilgiorno.it - Scoperta la villetta dello spaccio. Quattro arresti per il giro d’affari

Sonole persone arrestate in unadi Castellanza dopo che gli agenti del commissariato di Legnano “camuffandosi” da addetti all’igiene urbana, sono riusciti a entrare nell’edificio affrontando la reazione violenta di due dei presenti e trovando all’interno, oltre a otto soggetti e al proprietario dell’abitazione, merce rubata e droga. Tutto si è svolto in via San Camillo dopo alcune segnalazioni pervenute dal servizio di vicinato del Comune, che riferivano di un andirivieni sospetto di soggetti di etnia magrebina nella. Approfittando della presenza del personale addetto alla raccolta dei rifiuti, gli agenti sono riusciti a entrare nell’abitazione, scoprendo all’interno materassi utilizzati come giaciglio di fortuna per otto cittadini extracomunitari. Con loro anche il proprietario dell’immobile, che è stato indagato a piede libero per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver fornito alloggio, dietro compenso, a persone irregolari sul territorio nazionale, in alcuni casi colpiti anche da provvedimenti.