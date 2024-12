Savino Del Bene Scandicci soffre ma conquista in rimonta tre punti a Pinerolo

Leggi su Corrieretoscano.it

Wash4greenDel1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-27): Sorokaite 15, Cosi n.e., Cambi 5, Di Mario (L2) n.e., Sylves 8, D’Odorico, Moro (L1), Bracchi 6, Olinga Andela n.e., Smarzek 28, Akrari 10, Perinelli 4, Moreno Reyes, Avenia. All.: Marchiaro M.DEL: Magnani (L2) n.e., Herbots 3, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 1, Bajema 14, Graziani 11, Nwakalor, Carol 13, Baijens n.e., Antropova 28, Mingardi 10, Gennari. All.: Gaspari M.ARBITRI: Boris – Scotti– Nell’infrasettimanale di A1 femminile un altro successo per laDel. Masi è dimostrato un osso molto duro, tanto da giocarsi sul filo tutti i set, dopo aver vinto il primo.La formazione piemontese ha disputato una gara impeccabile, difendendo ogni pallone e mettendo alle corde la squadra di coach Gaspari in più di un’occasione.