Risate al Cassero tutto esaurito per ’Age Pride’

Prosegue con il sold out la stagione comica “al” del Teatro Comunaledi Castel San Pietro Terme, a cura della Bottega del Buonumore, con la direzione artistica di Davide Dalfiume e il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Sabato, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Age Pride”, tratto dall’omonimo libro di Lidia Ravera edito da Einaudi. Sul palco delsarà protagonista l’attrice Alessandra Faiella accompagnata da Chiara Piazza al violoncello, con la regia di Emanuela Giordano, musiche di Giovanna Famulari e immagini di Cinzia Leone, produzione Teatro Franco Parenti in collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti. Uno spettacolo che, come spiegano gli organizzatori, risponde alla domanda: "Come saranno il terzo e il quarto tempo della nostra carriera di esseri umani?".