Perseguita la ex per gelosia straniero fermato

Minacce, insulti e aggressioni verso la ex fidanzata: i carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, nei confronti di un cittadinodi circa 40 anni. L’uomo è indagato dalla Procura di Bologna per maltrattamenti nei confronti della ex. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari, a seguito della richiesta del pm che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile sarà chiamato a rispondere in merito alle accuse di avere maltrattato l’ex fidanzata, una ragazza poco più che trentenne, attraverso minacce, insulti e aggressioni fisiche, a causa di unamorbosa da parte dell’uomo.