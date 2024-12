Mistermovie.it - Mister Movie | Gundam avrà un nuovo anime con il creatore di Evangelion: guarda il trailer

Il prestigioso franchise Mobile Suit Gundam sta per tornare con una nuova serie che promette di scoprire nuove frontiere nell'universo mecha. Con il titolo "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX", questa nuova produzione nasce dalla collaborazione tra Sunrise e Khara, lo studio di animazione fondato da Hideaki Anno, famoso per il suo lavoro su Neon Genesis. Il trailer di annuncio è già stato rilasciato sul canale YouTube Info e ha catturato l'attenzione dei fan grazie ai nuovi design dei mobile suit e dei personaggi principali.Un'inedita trama per Gundam: sport clandestini e mechaLa trama di "GQuuuuuuX" si distingue per la sua premessa originale. La storia segue Amate Yuzuriha, una studentessa delle superiori che, dopo aver incontrato un rifugiato di guerra di nome Nyaan, viene coinvolta in un pericoloso sport clandestino: i duelli di mobile suit.