Mamma ho perso l’aereo | Macaulay Culkin potrebbe tornare in un prossimo film

L’attore 44enne diho, è apparso questa settimana a Louisville, nel Kentucky, per una proiezione speciale delche prevedeva un segmento di domande e risposte. Quando gli è stato chiesto se sarebbe mai tornato per un nuovo capitolo della saga,ha rivelato che in passato c’è stato un tentativo di riportarlo indietro.Pur avendo delle idee su comeessere un ritorno, è concentrato sulla crescita dei suoi due figli, che condivide con la sua compagna di lunga data, Brenda Song.ha avuto la sua grande occasione nelnatalizio di successo del 1990,ho, in cui interpreta Kevin McCallister, un bambino monello di 8 anni che si comporta male una notte prima di un grande viaggio di famiglia a Parigi.Per questo motivo, la madre (interpretata da Catherine O’Hara) lo manda a dormire in soffitta.