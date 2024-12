Thesocialpost.it - Maltempo, bomba d’acqua sull’Italia: fulmine cade su una casa, crolli e scuole chiuse

La Protezione Civile ha emesso un avviso diper la Puglia a causa dell’arrivo di una depressione proveniente dall’Europa centrale, la quale porterà condizioni avverse nelle regioni del centro e sud Italia. Questo fenomeno, previsto per le ore successive, ha già provocato forti perturbazioni, in particolare nelle zone centrali e meridionali della Puglia. È stata quindi attivata un’allerta arancione per rischio idrogeologico nelle aree centrali e meridionali della regione, mentre per Molise, Basilicata, alcune parti dell’Abruzzo, Calabria, Sicilia e il resto della Puglia è stata diramata un’allerta gialla.Leggi anche: Andava in Siria a combattere per l’Isis: 19enne fermata all’aeroporto di BergamoLe conseguenze delsi sono fatte sentire in modo significativo nella provincia di Taranto, dove un intenso temporale ha colpito durante la notte tra il 4 e il 5 dicembre, causando disagi e danni in vari luoghi.