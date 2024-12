Movieplayer.it - L'orchestra stonata, intervista al regista: "Racconto la Francia di oggi attraverso la musica"

Leggi su Movieplayer.it

"Laper bande è una tradizione e racconta il territorio": Emmanuel Courcol e la sceneggiatrice Irène Muscari usano la storia di due fratelli, separati da piccoli, per parlare delle differenze sociali in. In sala. Da quando è stato scoperto il DNA, genetisti e antropologi stanno studiando come e quanto patrimonio genetico e ambiente influiscano sulle capacità e sulla vita degli individui. I gemelli omozigoti separati alla nascita sono la materia di analisi perfetta: possedendo lo stesso corredo cromosomico, possono dimostrare quanto conti l'ambiente in cui si cresce. Quasi come fossero degli scienziati, Emmanuel Courcol,, e Irène Muscari, sceneggiatrice, in L'riflettono proprio su questo, raccontando la storia di due fratelli. Thibaut e Jimmy, interpretati da Benjamin Lavernhe e Pierre Lottin, non sanno di essere parenti.