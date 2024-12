Movieplayer.it - Lockerbie: A Search for Truth, Colin Firth alla ricerca di giustizia nel nuovo trailer della serie

Leggi su Movieplayer.it

È stato diffuso ilufficiale di: AFor, miniprodotta da Netflix e BBC sulla tragedia che ha coinvolto il volo Pan Am nel 1988. È stato diffuso ilufficiale di: AFor, ladrammatica di Peacock e Sky con protagonistanei panni del padre attivista Jim Swire. La miniin cinque parti segue la tragedia che ha coinvolto il volo Pan Am nel 1988, che ha causato la mortefiglia di Swire, Flora. Le puntate seguiranno le indagini scozzesi e americane che hanno cercato di fare. Potete vedere ilqui sotto. La tragedia e i dettaglitrama Il 21 dicembre 1988, il volo Pan Am 103 subì un attentato ed esplose sopra, .