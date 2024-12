Lanazione.it - Liste d’attesa migliorate in Toscana, ma “cittadini scontenti”. Dieci milioni per ridurle

Firenze, 5 dicembre 2024 – Cresce il numero di visite ed esami garantiti nei tempi previsti dalla normativa nazionale. Ma aumenta anche la richiesta degli utenti, spinta verso l’alto dalla maggiore aspettativa di vita e dalla cronicizzazione di malattie un tempo incurabili. In questo quadro, in cui ancora tantisi trovano a aspettare troppo per visite ed esami, laha deciso di varare un pacchetto di interventi da 10di euro. L’annuncio è stato dato ieri dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore alla salute Simone Bezzini e dal direttore della sanità regionale, Federico Gelli, che hanno tracciato anche un quadro della situazione. “Si tratta di 10di risorse regionali che, con la manovra di bilancio, abbiamo destinato al recupero delle– ha spiegato il presidente – e che andranno a finanziare interventi sulla produttività aggiuntiva per gli operatori disponibili a un supplemento di impegno professionale, ma anche il ricorso al privato convenzionato, in particolare per la diagnostica”.