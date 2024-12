Unlimitednews.it - Lab Bootcamp: formazione manageriale per la medicina di laboratorio

MILANO (ITALPRESS) – Offrire un percorso formativo ed esperienziale ai professionisti delladicon alto potenziale verso posizioni manageriali. E’ stato questo l’obiettivo di Lab, il programma direalizzato da HEAD – Centro di Ricerca e Altain Health Administration dell’Università degli Studi di Milano, con il contributo non condizionante di Roche Diagnostics Italia e dedicato ad accrescere le competenze manageriali e di leadership dei professionisti del settore. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo chiave che ilha nella sanità attuale e futura: una sanità che si trova ad affrontare importanti sfide per rendere più equo e sostenibile il percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale.L’iniziativa Lab, patrocinata da FISMELAB (Federazione delle Società Scientifiche Italianedi Labotatorio), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica edi) e SIMTI (Società Italiana diTrasfusionale e Immunoematologia), ha coinvolto circa 40 professionisti del settore delladiprovenienti da tutta Italia in un percorso che ha coniugato attività diin aula e attività pratiche, basate sulle realtà delle rispettive aziende sanitarie di appartenenza.