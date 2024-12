Agi.it - La Sinagoga di Roma compie 120 anni. Comunità ebraica "luogo simbolo della resilienza"

AGI - Commozione ed emozione nel, per gli ebreini,lotta all'antisemitismo. L'occasione è la cerimonia per i 120di. Blindata tutta l'area Ghetto per la visita del presidenteRepubblica Sergio Mattarella - accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, dal governatore del Lazio Francesco Rocca, dal prefetto diLamberto Gini e dai massimi rappresentanti-, entrato al Tempio disulle note del brano “Baruch Abbà” cantato dal coro dei bambiniscuolache hanno consegnato in regalo, al Capo dello Stato, un calice. "Ogni società anche quella più solida, è a rischio, se non avverte i sintomicrisi e non vi pone riparo per tempo. I nostri valori fondanti, che sono quelli stabiliti dalla Costituzione, vanno difesi e promossi", ha detto il Rabbino Capo Riccardo Di Segni.