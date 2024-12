Il Re di Spagna a Napoli con Mattarella | riceverà il dottorato di ricerca Honoris causa in Scienze sociali Cerimonia al San Carlo

Leggi su Ildenaro.it

l Re diFelipe VI e la regina Letizia saranno agiovedì 12 dicembre per un’iniziativa al Teatro San, organizzata nell’ambito del programma degli eventi celebrativi per gli 800 anni dell’Università degli studi diFederico II. Nell’occasione Felipe VIdall’ateneo napoletano ildiine statistiche alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio.Quella disarà una delle tappe della visita di Stato dei reali spagnoli in Italia a partire dall’11 dicembre.Il giorno prima, mercoledì 11 dicembre, alle ore 13, i sovrani disaranno ricevuti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. il re e la regina di, Felipe VI e Letizia. Lo comunica Palazzo Chigi. L'articolo Il Re diconildiin