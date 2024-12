Germania | oltre un miliardo di euro ai club per i diritti tv della Bundesliga

Leggi su Sportface.it

La Lega calcio tedesca ha fatto sapere di aver registrato un aumento delle entrate dalla vendita deitv per il mercato tedesco per quanto riguarda lae la 2.. Per le quattro stagioni che vanno dal 2025/26 al 2028/29, il ricavato per ciascun anno ammonterà a 1,121 miliardi diper stagione, per un introioto totale di 4,484 miliardi dida dividere aie un aumento di circa il 2% rispetto al ciclo precedente. I tifosi avranno bisogno di due diversi abbonamenti per guardare tutte le partite, suddivise tra Sky (gli incontri di venerdì e sabato eseconda divisione), e Dazn (Diretta Gol del sabato e le partitedomenica). ProSieben/Sat.1, infine, ha nuovamente acquisito il pacchetto di nove partite trasmesse in chiaro che include anche match inaugurale, Supercoppa e retrocessione.