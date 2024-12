Ilfattoquotidiano.it - Fu arrestato e incaprettato dalla polizia di Miami, sentito dai pm di Roma Matteo Falcinelli: “Sono ancora in cura”

“Una situazione traumatica che mi ha cambiato la vita, ilche è stato per 25 anni non c’è più, neuscito completamente vuoto, rivedo quelle immagini tutti i giorni”.le parole di, il giovano che venne legato e malmenatodia febbraio scorso dopo un arresto. Il ragazzo è statooggi dai pm della Prodiche sull’episodio hanno aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti. Lo scorso settembre le accuse contro di lui erano cadute., originario di Spoleto, era statoall’esterno di uno strip club diBeach dopo un diverbio con le forze dell’ordine (contro cui però non aveva mai usato violenza). Aveva accettato la messa alla prova che aveva estinto il reato senza bisogno di un processo. Il suo trattamento aveva portato all’intervento della Farnesina con le autorità statunitensi e a una denuncia contro ladi NorthBeach.