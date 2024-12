Formula1 Sainz | Un sogno chiudere con il mondiale costruttori

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 dic. (askanews) – L’ultimo weekend deldi Formula 1 è praticamente alle porte e la Ferrari non vuole smettere di sognare quel titoloche manca ormai dal lontano 2008 a Maranello. Come allora, soltanto 21 punti separano il team che guida la classifica da quello che insegue. Carlosci crede e ha le idee abbastanza chiare, cullando l’idea di un addio coi fiocchi: “la mia esperienza in Ferrari conquistando ilsarebbe un, il congedo perfetto dopo aver dato tutto negli ultimi quattro anni”. In stagione, il pilota spagnolo ha collezionato otto podi nei gran premi, ma è reduce dal sesto posto ottenuto nell’ultimo GP, quello del Qatar. Tra pista e muretto, bisognerà pertanto mettere in piedi un weekend perfetto. “Non voglio dire che sarà impossibile, ma sicuramente sarà molto difficile.