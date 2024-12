Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Empoli, le pagelle viola. Kean, un errore che pesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terracciano 5 - La sensazione è che su Ekong non si esente da responsabilità, magari anticipando un'uscita che così pare in ritardo. Attento sulla sventola da fuori di Esposito nella ripresa. Ma nei rigori poteva fare molto meglio Dodo 6,5 - Una giocata alla sua maniera aggiungendo qualcosa: discesa in slalom da destra a sinistra, e cross per la testa diche sotto misura timbra la traversa. Il brasiliano è il più ispirato e in questo momento il più continuo nonostante riposi pochissimo. Comuzzo 6 - Pattuglia con diligenza la zona, anche se dalla sua parte la pericolosità azzurra non è così pungente. Si fa però sorprendere più dal pallone perso di Cataldi che dall’imbucata vincente di Esposito. Ma non è reattivo. Ranieri 5,5 - Tiene la posizione con intelligenza, disinnescando i suggerimenti gli attaccanti avversari.