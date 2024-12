Quotidiano.net - Festival di Sanremo, Tar: “Illegittimo l’affidamento diretto alla Rai". Cosa succede ora

Roma, 5 Genova 2024 – Tegola suldi, almeno per come lo abbiamo conosciuto finora. Il Tar della Liguria ha dichiaratol'affidamento "Rai, da parte del Comune di, dell'organizzazione deldella canzone italiana (anni 2024/2025). Ma i giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell'edizione del 2025, che avrà luogo come previsto. 20000221--SPE:2000, 50moDELLA CANZONE ITALIANA-Una panoramica dell' ingresso del teatro Ariston. CLAUDIO ONORATI/ANSA Le ragioni del Tar Per i giudici amministrativi "è evidente, infatti, che l'intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, in conformità a quanto stabilito con la presente sentenza, nonché per l'organizzazione dele degli eventi collaterali da parte del concessionario del Marchio individuato all'esito della procedura di evidenza pubblica, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025.