Ilfattoquotidiano.it - È morto Enzo Trantino, storico esponente della destra: ex sottosegretario e deputato per 9 legislature. Fu tra gli avvocati di Dell’Utri

, avvocato epolitico. Padre dell’attuale sindaco di Catania, Enrico, si è spento nella città siciliana a 90 anni. Da giovane aderì al partito monarchico, poi entrò nel Movimento Sociale Italiano e quindi in Alleanza Nazionale. È statoagli Esteri nel primo governo di Silvio Berlusconi eper nove: rimase a Montecitorio dal 1972 al 2006. Da legale ha fatto parte dei difensori di Marcello, nel processo che si è poi concluso con la condanna dell’ex senatore di Forza Italia a sette anni per concorso esterno a Cosa nostra. Il prossimo 19 dicembre, nella sala adunanze del Tribunale di Catania,avrebbe ricevuto il premio per i suoi 60 anni di attività forense. La camera ardente si terrà all’interno del suo studio legale.