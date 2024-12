Nerdpool.it - È altamente improbabile che Chicago Med uccida la dottoressa Sharon Goodwin (ecco perché)

Leggi su Nerdpool.it

Med ha sconvolto gli spettatori durante il finale autunnale della decima stagione. Tutta l’attenzione era concentrata sul dottor Dean Archer (Steven Weber) e sulla possibilità che si dimettesse dal Gaffney Medical Center, mentre il dramma che coinvolgeva la(S. Epatha Merkerson) sembrava essere venuto fuori dal nulla.La veterana del Med è stata pugnalata da uno stalker negli ultimi momenti del finale autunnale e non è riuscita ad attirare l’attenzione di Archer prima che lasciasse l’edificio (o almeno così sembrava). Il promo della première invernale dimostra il contrario.Laè troppo importante per essere uccisa in un episodio di metà stagioneSi è discusso a lungo sul futuro dellanella serie e sul fatto cheMed avrebbe osato uccidere un personaggio così importante e amato.