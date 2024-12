Agi.it - Da dove arriva Chill Guy, il meme più usato sui social

AGI - Nelle ultime settimane potresti esserti imbattuto in unparticolare: un cane, molto rilassato, vestito come un uomo, con un sorriso sornione e con le mani in tasca. Tutto in questo personaggio, dallo sguardo alle scarpe, comunica un senso di distensione, serenità. In un solo concetto, il desiderio di 'stare nel'. Ovvero permanere in una condizione in cui si vive senza stress, in una condizione piacevole e di armonia. Il cane in questione, dunque, è diventato 'theguy', un punto di riferimento per molti frequentatori dei. In poco tempo, questoha conquistato ogni piattaforma. Da Instagram a TikTok, da Bluesky a Threads passando per X e Facebook. E ora è ovunque, applicato a ogni sorta di comunicazione digitale. Tanto che il suo creatore, Philip Banks, ha iniziato una battaglia per far sì che il suo personaggio non venga utilizzato in contesti come le cryptomonete o altri fini di lucro.