Oasport.it - Da Berrettini a Musetti: dove giocheranno gli azzurri nei primi tornei ATP del 2025

In attesa della chiusura del 2024 del tennis maschile, per la quale mancano all’appello le Next Gen ATP Finals, che saranno in programma dal 18 al 22 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita, è già tempo di pensare al, che partirà appena cinque giorni dopo.La United Cup, infatti, si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio. In contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.Si conoscono ormai tutte le entry list dei trecitati: per quanto riguarda la United Cup, per il settore maschile scenderanno in campo per rappresentare l’Italia Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante.A Brisbane, invece, saranno al via Matteoe Matteo Arnaldi, infine ad Hong Kong scenderanno in campo Lorenzo, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.