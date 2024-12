Secoloditalia.it - “Ci sono gli U2!”: folla in delirio nelle strade di Parigi, ma sono due sosia (video)

Non capita tutti i giorni di ascoltare gli U2 che si esibiscono per strada: stavolta sembrava che fosse successo a, ma in realtà si trattava dei duedei veri musicisti. Pavel Sfero e Steve Richardsnoti al pubblico per essere idegli U2: tempo fa lavorarono persino con Vogue Magazine assieme alla band durante uno shooting. Insomma, le due “controfigure” hanno finto di essere Bono e The Edge, venendo ripresi dalle fotocamere dei presenti che non hanno perso l’occasione di postare ilsui social network. Purtroppo per loro si trattava dei, ma alcuni sembrano aver gradito comunque visti i commenti.Idegli U2 si esibiscono a: i commenti sotto il post socialSotto ilreperibile su X, c’è chi apprezza moltissimo la performance deidegli U2, stando a quanto riportato dall’Adnkronos è possibile leggere commenti come “A me sembrano proprio loro”, “Questi gesti fanno ancora più grandi gli artisti”, “Lo hanno riconosciuto? Io avrei pianto dall’emozione”, “Le persone in strada nemmeno li riconoscono”.