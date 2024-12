Sport.quotidiano.net - Bove sta meglio, fa festa anche l’Empoli

La partita era quasi un pretesto, ma si è giocata perché lo voleva lui, Edoardo. L’ha detto di persona ai compagni di squadra che lo sono andati a trovare all’ospedale Careggi, dopo il malore di domenica al 17’ della partita di campionato contro l’Inter. Quella partita si completerà probabilmente in febbraio, la gara di ieri sera invece ha portato ai quarti di finale della Coppa Italia, ma è chiaro che la sfida più importante è quella che Edoardodovrà giocare da qui a un domani ancora tutto da definire nei tempi. Ieri sera l’ha guardata dal letto dell’ospedale (non più nel reparto di terapia intensiva, però), il tempo e gli esami e i medici diranno se il giovanissimo talento viola ha davanti un futuro da protagonista come è stato il suo passato fino al 16’ della gara di domenica, o da spettatore come ieri.