Benevento: Venti forti, chiusura della villa, dei parchi cittadini e del cimitero comunale

A causa dell’allerta meteo per vento forte, il sindaco diordina la, deie delper il 5 dicembre, invitando ia prestare attenzione Con un’ordinanza urgente il sindaco diClemente Mastella ha disposto per la giornata di domani, 5 dicembre 2024, la, deie del(restano garantite le attività di accoglienza dei funerali, con presenza di familiari dei defunti e le attività di operatività interna improrogabile da svolgersi con cautela e prudenza da parte degli operatori).L’atto è motivato dall’allertaProtezione civile che prevede, quali fenomeni rilevanti, dalle ore 06,00 di domani giovedì 5 dicembre e per le 24 ore successive,con locali rinforzi e possibili raffiche.