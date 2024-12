Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale in ‘visita’ nei quartieri

farà le vacanze natalizie a Riccione. Viene da chiederselo vedendo gli appuntamenti fissati dal nonno vestito di rosso con la sua classica aria bonaria. Chefosse una presenza garantita in centro, nel Villaggio natalizio allestito tra il lungomare e i viali del ‘salotto’, era scontato. Ma che si spostasse in tutti idella città lo era molto meno.non si limiterà a portare la sua magia al Lungomare Ice Park, ma farà tappa anche neidella città per condividere momenti di festa con tutta la comunità. Visiterà i luoghi in cui sono stati decorati gli alberi di. Gli addobbi natalizi sono stati realizzati dai bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie. Anche gli anziani dei Cas hanno contribuito alla realizzazione delle decorazioni.