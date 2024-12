Puntomagazine.it - Approvata la mozione per l’istituzione del garante dei diritti delle persone con disabilità

Il Movimento 5 Stelle di Villaricca si ritiene soddisfatto del grande passo avanti per ie la piena inclusione Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Villaricca esprime grande soddisfazione per l’approvazione dellache richiede il ripristino della figura deldeiconper la nostra Villaricca Lo avevamo promesso in campagna elettorale inserendolo nel programma elettorale redatto insieme ai cittadini di Villaricca! Si tratta di un risultato importante, frutto di un impegno costante e di un dialogo attivo con cittadini e realtà locali che ogni giorno lavorano per difendere icon. L’introduzione deldeicon disabilita rappresenta un passo fondamentale verso una società più equa, inclusiva e rispettosaesigenze di tutti.