Liberoquotidiano.it - Al funerale di Ramy il comizio dell'imam: "Cittadinanza ai nostri figli...", scoppia il caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Deve aver scambiato il cimitero di Bruzzano per il Parlamento, l'Mahmoud Asfa, presidentea Casaa Cultura Musulmana di via Padova e prossimo padrone di casaa grande moschea di via Esterle (anche se il progetto si benedetta da Beppe Sala e compagni. E così ildiElgaml (celebrato insieme all'di San Donato, Mohamed Sedky) si è trasformato in una sorta dipolitico, vuoi per la presenza di alcuni esponenti del centrosinistra (Pierfrancesco Majorino e Carmela Rozza, consiglieri regionali del Pd, eAboubakar Soumahoro, deputato del Gruppo Misto ex Avs) vuoi gli strascichi ancora vivia bagarre (poco) istituzionale sorta dopo la guerriglia urbana che ha messo a ferro e fuoco il Corvetto per quarantotto ore. Asfa, al terminee esequie, ha arringato senza mezzi termini: «Sono ragazzi nati e cresciuti in Italia, sono giovani appartenenti a questa società, sono italiani e credo che le istituzioni hanno un compito molto importante.