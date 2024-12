Sport.quotidiano.net - Ahi Virtus, Valentini fuori tre mesi. Il club valuta il ritorno sul mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Qualche settimana fa coach Gianluigi Galetti aveva fatto suonare il campanello d’allarme su Luca. Il giocatore stava stringendo i denti per un infortunio, ieri ilha comunicato che il play verrà operato il 13 dicembre. Questo il testo della nota diffusa dalla V imolese: "La societàImola comunica che, nella giornata di venerdì 13 dicembre, l’atleta Lucaverrà sottoposto a un intervento al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita in artroscopia per la correzione di una lesione al menisco esterno, verrà effettuata a Reggio Emilia dal professor Rodolfo Rocchi. I tempi di recupero per il rientro all’attività sono stimati in tre. La dirigenza giallonera, lo staff tecnico e tutta la squadra colgono l’occasione per fare un augurio di pronta guarigione a Luca, con la speranza di poterlo rivedere il prima possibile sul parquet".