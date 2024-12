Metropolitanmagazine.it - 5 dicembre 1952: il Grande Smog colpisce Londra

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilfu, senza alcun dubbio, un anno particolare e difficile per la Regina Elisabetta II: la sua ascesa al trono, un Governo traballante e, come se non bastasse, il. Il suo amato padre, Re Giorgio VI, era morto il 6 febbraio. Da quel momento, il peso del Regno Unito ricadde sulle sue giovani, ma forti spalle. La principessa ereditaria si trovava in visita ufficiale in Kenya, quando ricevette la notizia. Rientrata in patria, mise la sua vita al servizio della Corona.La Gran Bretagna si stava lentamente riprendendo dagli orrori della seconda guerra mondiale, e intrighi politici, scandali familiari (come la relazione clandestina tra sua sorella Margaret e il colonnello da Peter Townsend) erano all’ordine del giorno. Nessuno, però, avrebbe mai potuto aspettarsi quello che accadde il 5, quandosi risvegliò avvolta da una fittissima coltre di nebbia scura.