Weekend dell’Immacolata a Napoli | in arrivo 180 mila turisti il Comune vara un piano d’emregenza

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dele alla notevole affluenza di(l’Osservatorioco cittadino stima una presenza di 180) e visitatori prevista in città, è stato predisposto ail potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati e migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città. L’assessorato al Turismo metterà in campo una serie di servizi per l’accoglienza potenziati per l’occasione fino al 7 gennaio 2025:– Tutor 16 addetti all’accoglienza del turista in strada nei luoghi più frequentati della città, San Gregorio e stazione centrale compresi. Sono riconoscibili da cappellino e pettorina, forniscono informazioni, danno indicazioni sugli itinerari, anche fuori dalle solite rotte, e distribuiscono materiale informativo ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 19.