Lettera43.it - Regione Calabria, il presidente Roberto Occhiuto: «Devo operarmi al cuore»

Ildellaha annunciato con un video su Facebook di doversi sottoporre a un intervento al, programmato presso l’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. «Vi ho sempre detto tutto e faccio così anche ora perché sto andando ad», ha detto il governatore, «da qualche tempo il miosta dando qualche problema, la valvola mitralica, e quindi per qualche giorno sarò offline ma ritornerò. A prestissimo», ha dichiarato in un videomessaggio. Dopo approfonditi accertamenti medici, gli è stata diagnosticata una grave insufficienza mitralica dovuta al prolasso della valvola.Licia Ronzulli: «Lo aspettiamo al più presto per portare avanti il grande lavoro che sta già svolgendo»Dopo l’annuncio, numerosi esponenti di Forza Italia hanno espresso vicinanza al governatore calabrese.