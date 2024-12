Ilgiorno.it - Ponte della Vittoria chiuso cinque giorni. Indagini diagnostiche sulla struttura

Leggi su Ilgiorno.it

Rimarràal transito per, da lunedì 9 al venerdì 13 dicembre, ilche collega Cremeno con la frazione di Maggio,provinciale 64 Prealpina Orobica per compiere dellesull’infra. Sarà vietato il transito dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30 per consentire il lavoro dei tecniciProvincia. Nei mesi scorsi il sindaco, Pier Luigi Invernizzi, si era rivolto direttamente a Villa Locatelli per chiedere di intervenire posizionando delle barriere di protezione in maniera tale da impedire ai passanti di superare le transenne e gettarsi nel vuoto, com’era purtroppo accaduto con preoccupante ricorrenza nel corso dell’estate. Nei mesi scorsi il Comune si era attivato con un professionista privato per elaborare un progetto di messa in sicurezza da sottoporre alla Soprintendenza.