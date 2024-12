Ilfattoquotidiano.it - “’Ndrangheta. Le radici dell’odio”, il libro che racconta la verità sulla strage Duisburg – L’ESTRATTO IN ESCLUSIVA

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche se sono passati diciassette anni, un crimine efferato come la cosiddetta “di” è ancora vivo nella memoria collettiva dei fatti di mafia. Soprattutto perché ebbe luogo fuori dei confini italiani, in quella Germania dei primi anni Duemila che era il vero e indiscusso (allora) motore economico dell’Europa e che si pensava immune, o al massimo solo sfiorata lateralmente, dal contagio della grande criminalità.Invece quella mattanza a firma della ‘ndrangheta – sei corpi straziati fuori da un ristorante, tutti calabresi della Locride – aprì gli occhi su una realtà che pochi ancora volevano vedere. La criminalità organizzata italiana era diventata trans-nazionale; si serviva di Paesi come la Germania per farne il luogo degli investimenti, del riciclaggio del denaro che scorreva a fiumi dal traffico di sostanze stupefacenti.