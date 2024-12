Lapresse.it - Napoli, sgombero Vele Scampia: i messaggi sui muri delle famiglie costrette a lasciare la propria casa

Leggi su Lapresse.it

Alcuni appartamenti della Vela Gialla disono stati sgomberati nelle scorse ore. I residenti della zona sapevano di doverlaabitazione e non si sono registrati momenti di tensione. Sono invece spuntate diverse scritte all’esterno degli appartamenti ormai abbandonati. “mia mi mancherai”, “Un veliano è per sempre”, “Ritorneremo più forti”. Un modo per le persone diun ricordo del luogo in cui hanno vissuto per decenni.