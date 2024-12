Game-experience.it - My First Gran Turismo, Sony annuncia il gioco gratis con trailer e data d’uscita

Kazunori Yamauchi, capo di Polyphony Digital, hato tutti i dettagli di My, un nuovogratuito free-to-play in arrivo su PS5 e PS4 tra poche ore, precisamente dalla mezzanotte della giornata del 6 Dicembre 2024.Come leggiamo su PlayStation Blog, questo titolo potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i giocatori, consentendogli in questo modo di prendere parte ad una sorta di esperienza “lite” della celeberrima serie racing game di PlayStation, proponendo una quantità di contenuti ridotti rispetto alle versioni complete.Kazunori Yamauchi ha affermato che in quel di Polyphony Digital hanno deciso di creare Myper celebrare come si deve il trentesimo anniversario di PlayStation, realizzando una sorta di introduzione alla serie per i fan nuovi, proponendo un approccio più accessibile.