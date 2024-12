Mistermovie.it - Mister Movie | Jack Veal aggiornamenti positivi per l’attore di Kid Loki

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.diciassettenne, noto per il ruolo di Kidnella serie Marvel, ha recentemente condiviso un aggiornamento incoraggiante sulla sua difficile situazione personale. Dopo aver rivelato tramite TikTok di essere senza casa e in condizioni precarie,ha annunciato che i servizi sociali hanno deciso di intervenire, programmando un incontro per discutere un possibile affidamento e una sistemazione adeguata.L’annuncio diIn un video pubblicato su TikTok,ha espresso sollievo e gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi follower e dalla comunità online:“Ho appena ricevuto una chiamata dai servizi sociali. Vogliono incontrarmi per farmi entrare in affidamento e sistemazioni di supporto.