Migranti il decreto flussi è legge | più quote per i lavoratori stranieri e procedure digitali

Nuove regole per l'ingresso e il soggiorno deiin Italia, in particolare stagionali, badanti e colf; una lista dei paesi di origine sicuri stabilita pere non più perministeriale; spostamento delle competenze sui ricorsi in materia di respingimento dalle sezioni immigrazione alle corti d'appello; secretazione degli appalti per l'affidamento a paesi terzi di mezzi per il controllo delle frontiere; stretta sui ricongiungimenti familiari. Sono alcune delle novità del-paesi sicuri approvato in via definitiva col voto di fiducia in aula al Senato. Queste le novità:PAESI SICURILa sicurezza o meno del richiedente nel suo paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale. Dopo l'annullamento da parte del Tribunale di Roma del trattenimento nei centri in Albania di un migrante proveniente dall'Egitto e di uno proveniente dal Bangladesh (paesi ritenuti non sicuri dalla Corte di giustizia dell'Unione europea), il governo ha ritenuto di elencare puntualmente peri paesi sicuri.