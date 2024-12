Lanazione.it - L’agenzia Lotrèk cresce. Disponibili 9 assunzioni

, digital agency che guida e supporta le imprese nell’ambito della trasformazione ed accelerazione digitale, apre nuove posizioni in vista degli obiettivi previsti per il 2025. L’azienda, con sedi a Pistoia e Milano, ricerca 9 nuove figure professionali da inserire. Le posizionisono suddivise tra diverse aree, tra cui governance, performance, experience design, communication, consulting e technology. Tra le figure ricercate ci sono ruoli come Technical project manager, Seo Manager, Product designer, Creative writer, Art director, Client manager e Backend developer, tutte con possibilità di smart working. Per candidarsi alle posizioni aperte è possibile inviare il proprio curriculum alla mail [email protected] o consultare il sito web delwww.lotrek.it.