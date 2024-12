Lapresse.it - Jill Biden a Gesso, la first lady Usa regala un albero al comune

Ladegli Stati Unitisi è recata a, frazione deldi Messina che diede i natali ai suoi bisnonni. In Piazza Sant’Antonio è stato allestito un palco. Ad accogliere ladiversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra i quali il sindaco di Messina Federico Basile. “Mia figlia Ashley e io siamo appena state nella chiesa, una bellissima chiesa, dove abbiamo visto la registrazione del battesimo della mia bisnonna nel 1865”, ha ricordatodal palco. Laha donato alun agrifoglio europeo, simile all’agrifoglio americano, l’simbolo dello Stato del Delaware, da cuiproviene.“Spero veramente che questorimanga forte per generazioni future, come simbolo di un legame duraturo frae i suoi figli al di là dell’oceano.